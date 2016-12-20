Ребенок рассказал, как его снимали в «крови» для фальшивых фото «из Алеппо»

Сообщается о новых подробностях громкого задержания в Египте. Местная полиция ведет допрос детей, которых использовали как героев для постановочных снимков. Эти фотографии затем хотели выдать за кадры из Алеппо.

Подозрительного мужчину задержали в одной из провинций. Он фотографировал девочку в якобы окровавленном платье с медвежонком в руках. Как оказалось, платье было измазано красной краской, а руины, на которых фотографировали ребенка, были не чем иным, как обломками снесенного здания, сообщает ria.ru.

Девочка рассказала, что ее попросил попозировать некий «дядя Мустафа». Также мать ребенка и сам автор снимков подтвердили, что кадры хотели выложить в Интернет с подписью «кровь детей Алеппо». Предполагалось, что герои снимков должны были изображать якобы пострадавших в результате бомбардировки сирийских военных.