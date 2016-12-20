В Германии неизвестный устроил стрельбу в магазине

В Германии, где накануне грузовик протаранил толпу людей, совершено еще одно нападение - на этот раз в городе Висбаден. Здесь один человек погиб и двое пострадали после того, как неизвестный устроил стрельбу в магазине.

По данным местной полиции, в результате инцидента была убита владелица магазина, а ее муж и племянник с тяжелыми ранениями были доставлены в местную больницу. В настоящий момент стражи порядка разыскивают стрелявшего.

Однако, как сообщает Berliner Morgenpost, произошедшее в Висбадене не носило террористический характер, а было попыткой ограбить магазин.

При этом исполнитель теракта в Берлине по-прежнему остается на свободе и представляет опасность для окружающих. Полиция города немногим ранее признала, что арестовала невиновного.

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