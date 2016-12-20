Белорусских чиновников задержали по подозрению в коррупции

Следственным органам Белоруссии удалось раскрыть масштабную коррупционную схему, организованную сотрудниками компании “БелАВМ” во главе с гендиректором, в которую оказались вовлечен ряд белорусских чиновников.

Сообщается, что несколькими днями ранее при получении взятки от генерального директора компании была задержана управляющая фонда соцзащиты населения министерства труда. По данным правоохранителей, незаконное вознаграждение было передано за признание “БелАВМ” победителем на аукционе по закупке техники для нужд фонда.

Кроме того, были задержаны сотрудники предприятия, ответственные за передачу взятки, а также чиновники ФСЗН, подготовившие необходимые документы и содействовавшие получению “БелАВМ” тендера на поставку оборудования.

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