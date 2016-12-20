В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены два депутата Казахстана, между которыми разразилась ссора. В итоге один начинает бить другого.

На кадрах видно, что инцидент происходит во время какой-то вечеринки. Как сообщает life.ru, член парламента Казахстана решил за что-то проучить депутата города Караганды. На видео видно, как он держит своего коллегу за волосы одной рукой, а второй хлещет его по щекам.

В конце видео городской депутат поднимает тост за своего обидчика. Он говорит, что тот помог ему пробиться в люди. Городской депутат заверяет, что старший коллега может не сомневаться в его преданности.