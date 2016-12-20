Линдси Лохан намерена вновь приехать в Турцию для помощи беженцам из Сирии

Американская актриса Линдси Лохан известна не только своими скандальными выходками, но и гуманитарной деятельностью. Не так давно она заявила о своем намерении еще раз посетить расположенные в Турции лагеря для сирийских беженцев в качестве волонтера.

Как сообщила актриса в своем интервью изданию Page Six, недавний теракт в Стамбуле не заставит ее отказаться от решения приехать, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

В октябре этого года Лохан уже побывала в одном из лагерей для беженцев, который находится в турецкой провинции Газиантеп недалеко от сирийской границы. Актриса привезла подарки детям и побеседовала с беженцами.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня