Во время голосования выборщиков в американском штате Техас произошло неожиданное событие. В Капитолии прямо перед коллегией развернули флаг Российской Федерации.

Происходящее запечатлел один из присутствующих на церемонии фотографов. Затем он выложил снимки в Сеть. Журналисты, которые освещали мероприятие, предположили, что таким образом американцы хотели показать свою поддержку нашей стране после убийства российского посла в Турции, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что Андрей Карлов был застрелен во время выставки в Анкаре. Происшествие расценивается, как террористический акт.

















Фото: twitter.com