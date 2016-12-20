В Анкаре появится улица Карлова

Улица Кариягды (Karyağdı) в Анкаре, где расположено здание российской дипмиссии, будет названа именем убитого вчера заслуженного посла Андрея Карлова, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сегодня Чавушоглу приехал в Москву для переговоров по ситуации в Сирии с коллегами из Ирана и России. Турецкий министр также пообещал неотвратимость наказания для виновных и обеспечение безопасности остальных дипломатов.

Ранее Владимир Путин приказал главе российского МИД позаботиться о представлении к государственной награде посмертно и увековечении памяти Андрея Карлова. Последний отработал ровно 40 лет на дипломатической службе сначала СССР, затем России сразу после окончания МГИМО. Погиб 19 декабря в результате покушения террориста.

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