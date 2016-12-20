В Египте полицейские задержали группу людей, которые занимались постановочной фотосъемкой детей. Затем фото якобы окровавленных малышей хотели выдать за кадры из Алеппо.

Как сообщается, стражи порядка заподозрили неладное, когда проезжали мимо снесенной постройки в провинции Порт-Саид. Они заметили, как на обломках фотографируют девочку. Малышка была вся в «крови», в руках она сжимала медвежонка.

Как оказалось, имитацию крови создали с помощью красной краски. В съемочную группу входили также родители детей, которых использовали для фотосессий. Задержанные признались, что хотели выдать сделанные кадры за фотографии из Алеппо, сообщает ria.ru.

МВД Египта опубликовало видео с детьми, которых использовали для съемок в соцсетях.