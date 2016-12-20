В Цюрихе неизвестный открыл стрельбу в исламском центре

Вооруженный мужчина вчера проник на территорию исламского центра в Цюрихе и открыл огонь по находившимся в молельном доме посетителям. В результате его атаки три человека получили ранения, причем двое из них - тяжелые.

После нападения стрелявший скрылся, однако в ходе операции, проведенной полицией города, неподалеку от места нападения было обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни. Идентифицировать найденное тело стражам порядка удалось не сразу.

Как сообщает сегодня Le Matin со ссылкой на правоохранительные органы Цюриха, найденное тело принадлежит человеку, устроившему стрельбу в исламском центре.

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