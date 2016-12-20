В Польше был отменен запрет на доступ журналистов в здание сейма

Сейм Польши отменил ограничения доступа журналистов в здание парламента страны, введенные ранее спикером Мареком Кухчиньским в связи с парламентским кризисом.

В минувшую пятницу польская оппозиция заблокировала трибуну в зале заседаний нижней палаты польского парламента в связи с намерением ограничить работу журналистов в здании сейма и отстранению одного из депутатов от участия в заседании за критику этого решения. На состоявшемся в другом помещении заседании был принят ряд важных для страны законов, в том числе о бюджете на следующий год, однако оппозиция потребовала проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

В связи с этим доступ журналистов в здание парламента был запрещен.

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