После убийства российского посла в Турции заблокировали Facebook и Twitter

Во вторник, 20 декабря, после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции заблокировали ключевые социальные сети: Facebook, Twitter и YouTube.

Пользователи уже сейчас не имеют доступа к сайтам, отметили сегодня в организации Turkey Blocks, которая внимательно следит за ситуацией. Кроме того, как сообщает издание The Daily Dot, анонимный сотрудник американской НКО в Турции сообщил о том, что не смог войти в Facebook Messenger, Facebook, а также Twitter минувшим вечером, хотя интернет работал исправно.

Отметим, что турецкие власти во время терактов или сложных политических ситуаций нередко устраивают подобные "испытания" для пользователей соцсетей, чтобы лишняя информация не выходила за пределы страны.