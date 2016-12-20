Грузовой поезд и пассажирский автобус столкнулись в Донецкой области

В Донецкой области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса, который вез на работу шахтеров, с грузовым поездом, перевозившим груз с шахты.

По предварительным данным, в момент столкновения в салоне автобуса, везущего из города Горняк рабочую смену, находилось тридцать человек. На переезде по неустановленным пока причинам он столкнулся с поездом, который вез груз с шахты Кураховской.

В настоящий момент известно, что как минимум четыре человека пострадали. По факту произошедшего было открыто уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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