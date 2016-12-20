Посольство США в Анкаре временно приостановило работу

В турецкой столице, где накануне был убит посол РФ, а сегодня утром произошла стрельба, была временно приостановлена работа американского посольства и генконсульств.

В сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в Twitter, говорится, что здания генконсульств в Стамбуле и Адане, а также посольство в Анкаре временно закрыты. Предполагается, что работа возобновится спустя сутки.

Напомним, сегодня утром у входа в здание посольства США в турецкой столице неизвестный открыл стрельбу. В настоящий момент местная полиция уже задержала стрелявшего.

Накануне посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину во время мероприятия по открытию выставки в Анкаре. В настоящее время представители СКР и МИДа вылетели в турецкую столицу для расследования произошедшего.