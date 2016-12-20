В Совете Федерации не считают теракты в Анкаре и Берлине единой акцией

Теракты в Берлине, где грузовик въехал в толпу, и в Анкаре, где был убит российский посол, вряд ли были единой запланированной акцией, - считают в Совете Федерации.

Как заявил заместитель главы международного комитета Совфеда Андрея Климова в интервью РИА Новости, убийство российского посла в Анкаре может быть связано с сирийским конфликтом и освобождением Алеппо. По мнению парламентария, целью этого теракта было помешать России и Турции взаимодействовать для урегулирования ситуации в Сирии.

Что касается трагедии на берлинской ярмарке, то парламентарий предположил одиночный характер акции. По его мнению, этот теракт не был связан с сирийским урегулированием и убийством посла России, а был осуществлен в связи с ослаблением общественного порядка из-за массовых рождественских мероприятий.