"Газпром" потеряет свой крупнейший актив на территории Турции?

Сегодня стало известно, что "Газпром" может лишиться своего крупнейшего актива на территории Турции.

Это может случиться в связи с тем, что турецкие власти национализировали Akfel Holding - самый большой импортер газа в стране, долями в котором владеют "Газпром" и Газпромбанк, сообщает «Коммерсантъ».

О вероятности подобных перемен и смене совета директоров в Akfel стало известно еще в начале декабря текущего года, однако точной информации о статусе российских инвестиций тогда еще не было. Накануне турецкий Фонд страхования вкладов неофициально объявил, что теперь выполняет "функции акционеров".