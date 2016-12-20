Киев официально упразднил Деда Мороза

В столице Украине Киеве официально упразднили Деда Мороза.

В минувший понедельник в городе впервые открылась резиденция Санта-Клауса, который теперь будет "заведовать" всеми новогодними праздниками. В последние несколько лет в Киеве все реже используют роли советских сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки - и все чаще обращаются к образу Святого Николая, передает РИА "Новости".

В этом году бородатый символ Рождества и Нового Года будет представлен сразу в двух вариациях - и Святой Николай, и Санта-Клаус. Некоторые считают, что введение украинскими властями католического персонажа является желанием подражать США.