Видеоканал группировки ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сообщил 19 декабря о сбитом над Пальмирой ударном вертолете российских ВКС. Российские военные сказали, что террористам показалось.

Медиа-канал террористов заявил, что вертолет ВКС России сбит во время боев за авиабазу Тияс/Тифор вблизи Пальмиры, на востоке провинции Хомс, передает «Русская весна».

Российские журналисты выяснили, что вертолет террористы действительно сбили, только это была не ударная машина российских ВКС, а вертолет поддержки Сирийской армии марки «Гезель» (французский производитель).

Источник в кругах российских военных сообщил, что террористам постоянно мерещатся российские вертолеты, от которых они несут большие потери.

В сирийском ведомстве ВВС инцидент пока не комментируют, судьба экипажа сбитого вертолета неизвестна.