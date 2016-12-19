Савченко обвинила власти в подготовке её ликвидации
19 декабря 2016, 22:52 [ «АН-онлайн» ]
Скандально известный депутат Верховной Рады Надежда Савченко уверена, что окружение президента Украины Петра Порошенко готово от неё избавиться любым способом, включая арест, тюрьму или физическую ликвидацию.
В эфире телеканала NewsOne она прямо заявила об этом, добавив, что знает, когда и как это попытаются сделать, но готова к действиям противников. Кроме того, Савченко назвала лицемерием сотрудничество и сохранение дипломатических отношений украинских властей с врагом. И предложила перестать называть войну с Россией в Донбассе антитеррористической операцией.
Ранее Порошенко высказал сожаление в связи с проведением Савченко несогласованной встречи с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса, где она договорилась о проведении обмена пленными. Напротив, президент ЛНР Игорь Плотницкий счел общение полезным.
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