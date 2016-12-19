Госдеп США осудил нападение на посла России

Иностранное ведомство США выступило с резким осуждением нападения на российского дипломата Андрея Карлова. С этим заявлением выступил Джон Кирби. Ранее «АН-онлайн» сообщали об этой трагедии в Анкаре.

Глава пресс-службы Госдепа США Джон Кирби на брифинге 19 декабря заявил журналистам, что Америка осуждает нападение на российского дипломата, передает ТАСС.

Выстрелы на открытии выставки в Анкаре названы «актом насилия», который требует осуждения, от кого бы он не исходил. В американском ведомстве выражают соболезнования близким Андрея Карлова, погибшего от пули террориста.

«АН-онлайн» сообщали о покушении на посла России в Анкаре. Позже стало известно, что Андрей Карлов скончался. Есть сведения, что стрелявший сделал около 20 выстрелов, ранив еще троих человек, прежде чем был застрелен полицией.