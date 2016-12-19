В Британии 101-летний педофил получил 13 лет тюрьмы

После такого приговора уже не скажешь, что осужденный выйдет старым, - он и так уже долгожитель. Но закон есть закон и Королевский суд Великобритании в Бирмингеме приговорил извращенца к 13 годам заключения.

Все преступления осужденный Ральф Кларк совершил в период с 1974 по 1983 годы, сообщает ТАСС. Такие преступления в Соединенном Королевстве срока давности не имеют, поэтому 101-летний бывший водитель большегруза и ветеран второй мировой войны приговорен за систематические насильственные действия в отношении детей. Суд доказал, что ветеран ВВС совершил не менее 20 половых преступлений в отношении девочек и мальчиков, - самой младшей жертве было четыре года. Кларк признал вину только по девяти эпизодам (возможно, просто не помнит по причине старости) и не раскаивается в них.

Под следствие старик попал после своей публикации на «Фейсбук», где он собирал друзей на 100-летие. Жертвы насильника узнали его и обратились в полицию.