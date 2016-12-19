В Техасе 11-летний мальчик выследил педофила и спас его 7-летнюю жертву

Поистине геройский поступок совершил мальчик в возрасте 11 лет в американском штате Техас. Он увидел, как 7-летнюю малышку увел с детской площадки какой-то мужчина.

Парень не растерялся. Он сначала сообщил о случившемся прохожим, а затем пустился вслед за незнакомцем. Выследив подозрительного мужчину, мальчик позвонил отставшим от него взрослым и рассказал, куда похититель отвел девочку, сообщает life.ru.

Подоспевшие прохожие скрутили педофила в заброшенном доме, где он намеревался надругаться над ребенком. На допросе задержанный не стал отпираться и во всем сознался. Следствие не исключает, что это уже не первая его жертва.