В Германии пенсионерка закрашивает сердцами свастику неонацистов на стенах

В Берлине 70-летняя пенсионерка вот уже три десятка лет борется с уличными надписями неонацистов. Для этого она носит с собой специальные средства.

Женщина вспоминает, как первый раз порвала листовку, на которой был изображен один из предводителей Третьего рейха. Она просто взяла, да и порвала ее ключом. Теперь же она сдирает подобные листовки с помощью ножа, а также посредством специальных средств снимает неонацистские надписи. Но больше всего пенсионерка любит закрашивать свастику красной краской. При этом не в хаотичном порядке, а выводя поверх надписей сердца, сообщает life.ru.

Пенсионерка считает, что у свободы слова тоже есть пределы. Они пролегают там, где начинается ненависть к человечеству.