Сталлоне отказался от высокого поста, предложенного Трампом

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне отказался от высокого поста, который ему предложил избранный 45-й президент США Дональд Трамп.

Артисту поступило предложение стать главой национального фонда искусств. Сильвестр Сталлоне отметил, что он невероятно польщен тем, что Трамп рассматривает его кандидатуру на эту должность, однако отказывается, поскольку убежден, что сможет принести больше пользы обществу, работая с ветеранами.

Напомним, актер занимается тем, что привлекает внимание к военным, которые возвращаются со службы, содействует им в поиске работы, жилья, а также финансовой помощи.