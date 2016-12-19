Американцу присудили 75 долларов за ошибочное тюремное заключение на полжизни

Американца Лоуренса Маккинни приговорили к ста пятнадцати годам тюрьмы за преступления, которые он не совершал. Правда выяснилась, когда мужчина уже отбыл более тридцати лет наказания.

Можно сказать, что Маккинни практически отсидел в тюрьме полжизни за изнасилование и кражу. 60-летний мужчина попытался доказать в суде, что у него отобрали лучшие годы, и потребовать компенсацию за нанесенный вред. Однако суд оценил его страдания всего лишь в семьдесят пять долларов, сообщает vesti.ru.

Мужчина не согласился с таким решением слуг Фемиды и подал апелляцию. Маккинни требует, чтобы ему выплатили миллион долларов.