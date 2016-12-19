Из восточных кварталов Алеппо выехала вторая колонна с боевиками

В понедельник, 19 декабря, из кварталов Ансари, Мешхед, Салах-эд-Дие и Зыбдия, расположенных на востоке Алеппо, выехала вторая колонна, состоящая из боевиков и их семей - в общей сложности 1050 человек.

В настоящий момент колонна из двадцати автобусов едет по направлению к предместью Рашидин на западе Алеппо по эстакаде Рамуса. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, данное предместье находится под контролем вооруженной оппозиции. Позже боевики будут направлены в населенный пункт Урум-эль-Кубра, который находится рядом с турецкой границей.

По информации телеканала, за текущие сутки из ряда районов Алеппо в общей сложности планируется эвакуировать не менее 6 тысяч человек.