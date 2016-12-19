В Великобритании представили новый официальный портрет своей королевы. Елизавета II изображена на нем с сыном.

Портрет сделал модный британский фотограф, который затем выложил его в соцсеть. Ник Найт объяснил, что он хотел, прежде всего, передать на своем снимке. По словам автора, он стремился воплотить в одном образе силу традиций и в то же время теплоту простых человеческих отношений между монаршей особой и ее наследником принцем Чарльзом.

Напомним, что Елизавета II уже вошла в историю своей страны как королева, которой дольше всех остальных британских правителей удалось находиться на троне.