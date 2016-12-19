Стало известно о новой неординарной инициативе Верховной Рады Украины. На этот раз парламентарии предложили переименовать одно из населенных пунктов в Донецкой области.

Соответствующий законопроект внесен двумя депутатами. Если его примут, то жители села Новогородское окажутся в поселке городского типа Нью-Йорк. Парламентарии считают, что данный населенный пункт получил свое название во времена, когда на Украине действовала коммунистическая партия, сообщет «Взгляд».

Напомним, что на территории Украины действует закон о так называемой декоммунизации. В частности он касается переименования населенных пунктов, которые названы в честь государственных деятелей советских времен. Был составлен соответствующий список, в который попало свыше пятисот исторических личностей.