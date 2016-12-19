Экс-госсекретарь Киссинджер: США должны отомстить России за кибератаки

Экс-госсекретарь США рассказал, как он относится к кибератакам, Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Генри Киссинджер уверен, что за хакерскими атаками на американские компьютерные системы стоит Россия. При этом он отметил, что очень надеется на действия США в отместку РФ. Киссинджер считает, что Штатам надо предпринять ответную кибератаку.

Также экс-госсекретарь рассказал, как он относится к Владимиру Путину. По его словам, российский лидер четко понимает историю своей страны и отстаивает ее интересы. В связи с этим Киссинджер назвал Путина «персонажем из Достоевского», сообщает lenta.ru.

По мнению бывшего госсекретаря США, Трамп может стать значительным американским лидером. Киссинджер назвал его феноменом, которого другие государства пока еще не видели.