Постпред США при НАТО рассказал, грозит ли альянсу атака России

Постпред США при НАТО рассказал, возможно ли, по его мнению, нападение на альянс со стороны России.

Дуглас Льют заявил, что РФ не планирует атаку на силы НАТО. Однако он отметил, что это не снимает ответственности альянса за государства, которые граничат с Россией на суше. Например, Эстонию, сообщает ria.ru.

Льют уточнил, что альянс должен обращать внимание на страны, которые могут быть подвергнуты кибератакам со стороны Российской Федерации. Также постпред заявил, что на грядущем заседании Совета Россия – НАТО может быть затронут вопрос хакерских атак во время президентской кампании в США.