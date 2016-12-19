Постпред США при НАТО рассказал, грозит ли альянсу атака России

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Самолет с военными развалился на три части в Якутии
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Взлеты и падения Николая Струнникова
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Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном
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Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо
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Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо
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В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек
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В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских
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В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей
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Фигуристка Юлия Липницкая пропустит турниры России, Европы и мира
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Сын Кости Дзю выиграл своей первый профессиональный бой
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Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки
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Столтенберг объяснил сдержанность НАТО в Сирии
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Российские ватерполистки стали чемпионками мира
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Над Мурманском взорвался метеорит (ВИДЕО)
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Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO
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Трамп резко ответил Мишель Обаме на ее выпад в его сторону
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Поветкин извинился перед болельщиками за несостоявшийся бой со Стиверном
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Министр спорта России считает, что Поветкина нужно наказать за допинг
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Скончался пилот немецкого самолета, экстренно севшего в Домодедово
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Шойгу обсудил ситуацию в Алеппо с главами военных ведомств Сирии и Ирана
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Британия подозревает, что Россия вмешивается в ее внутренние дела
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Путин выразил соболезнования Эрдогану и заверил в готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом
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На Байкале шесть человек провалились под лед
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Россию и Японию свяжет железная дорога
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КХЛ: Первый канал правильно отменил трансляцию матча Евротура
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Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Алеппо