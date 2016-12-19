Трамп ответил своим противникам

Избранный президент США в очередной раз высказал свое мнение по поводу нападок со стороны его противников, которые в последнее время особенно усилились. Он написал свой ответ в соцсетях.

Как отметил Дональд Трамп, если бы он или его сторонники вели бы себя также, как это делают проигравшие на выборах, то они заслужили бы только презрение и нехорошие отзывы людей.

Напомним, что противники Трампа в последнее время особенно активизировались. В частности, усилилось давление на выборщиков. Те, кто выступает против избранного президента, считают, что выборщикам необходимо отдать свои голоса либо представителю Демпартии Хиллари Клинтон, либо другому кандидату от республиканцев.