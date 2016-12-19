Сенатор Маккейн: лидирующая роль США полностью подорвана

Председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США рассказал, почему, по его мнению, в последнее время в мире происходит немало конфликтов.

Джон Маккейн считает, что всему виной утрата США роли мирового лидера. Сенатор полагает, что после Второй мировой войны установился определенный порядок на международной арене. С того момента, как Штаты перестали выполнять главенствующие функции, он был нарушен. Отсюда, по словам Маккейна, такие события, как, например, кибератаки, война в Сирии, захват американского беспилотника силами КНР.

Кстати, сенатор и еще трое его коллег инициировали создание специального комитета, который должен заниматься расследованием случаев вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США. Маккейн уверен, что в кибератаках замешана Москва.