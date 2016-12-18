Американские сенаторы призвали к созданию комитета по расследованию кибератак

Группа американских сенаторов, включая лидера демократов в сенате Чарльза Шумера, выступила за создание специального комитета, которому будет поручено расследование кибератак во время прошедших не так давно в стране выборов.

Идею демократов поддержали и несколько членов Республиканской партии. Так, республиканец Джон Маккейн, выступая в эфире телекомпании CNN, заявил, что он не видел каких-либо доказательств того, что с машинами для голосования были проведены какие-либо махинации, однако это не меняет того факта, что Россия, Китай или какая-либо другая заинтересованная страна смогла вмешаться в процесс выборов.

Ранее от тех же сенаторов уже звучали предложения создать комитет, который займется расследованием хакерских атак. В настоящий момент этим вопросом занимаются американские спецслужбы. Президент США Барак Обама заявил, что расследование будет завершено до того, как он сложит полномочия.

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