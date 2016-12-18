Минсельхоз Белоруссии обвинил Россельхознадзор в предвзятом отношении к белорусским товарам

Запрет на поставки товаров белорусских предприятий на территорию России и предвзятое отношение при проверках белорусских продуктов является нарушением Россельхознадзором всех договоренностей. Такое мнение высказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло.

Чиновник отметил, что согласно единым для обеих сторон требованиям, отменить поставку продовольственных товаров при выявленных несоответствиях может только уполномоченных орган той страны, где находится предприятие, выпустившее продукцию. При этом ситуация с запретом доступа товаров некоторых предприятий на российский рынок вынуждает Белоруссию еще более ужесточать контроль качества, хотя ряд требований в данный момент уже сейчас жестче, чем в России.

При этом чиновник подчеркнул, что российский рынок по-прежнему играет важную роль для белорусских предприятий.

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