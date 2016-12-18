В Иордании удалось освободить 10 заложников

В Иордании, где в древней крепости, являющейся местной достопримечательностью, группа вооруженных людей удерживает заложников, удалось освободить 10 человек.

Тем не менее нападавшие продолжают удерживать в здании еще нескольких заложников. При этом неизвестно точное число туристов, которые находились в замке в момент нападения.

По данным местных СМИ, еще один сотрудник сил безопасности страны был убит в ходе перестрелки с террористами. В настоящий момент известно о восьми жертвах, в том числе туристке из Канады. Еще 22 человека получили ранения.

Ростуризм не располагает информацией, есть ли среди пострадавших или захваченных в заложники граждане России.

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