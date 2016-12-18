Более 50% американцев не верят, что Россия помогла Трампу победить, показал опрос

Несмотря на часто звучащие заявления американских политиков о том, что Россия якобы повлияла на результаты выборов в США и тем самым помогла Трампу одержать победу, больше половины американцев в это не верят.

Как показал опрос, проведенный газетой Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC News, 57% американцев не считают, что Трамп победил на выборах благодаря вмешательству России. В версию об организованных Кремлем кибератаках верят только 37% опрошенных.

Тем не менее у 43% опрошенных возможность влияния на результаты голосования вызывает серьезную обеспокоенность, хотя 23% американцев заявили, что не беспокоятся по этому поводу.

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