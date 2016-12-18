В Иордании удалось освободить часть захваченных заложников

В Иордании, где сегодня группа вооруженных людей захватила заложников и укрылась в древней крепости, несколько человек удалось освободить. Однако при этом число погибших в перестрелке возросло до семи.

Ранее сообщалось, что боевики, открывшие огонь по участку полиции и туристическому автобусу, застрелили пятерых человек: четверых полицейских и туристку из Канады. Как передает телеканал “Al Arabiya” со ссылкой на собственный источник в силовых ведомствах Иордании, в ходе перестрелки были убиты еще два человека из числа местных жителей.

Сообщается, что еще несколько туристов продолжают оставаться в заложниках.

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