Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо

Несколько дней назад стало известно, что Франция готовит проект резолюции по размещению в Алеппо международных наблюдателей с целью координации действий для безопасной и беспрепятственной эвакуации мирных сирийцев.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил сегодня о невыполнимости предложений, сформулированных во французском проекте резолюции. По его словам, Россия не может поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку его условия невыполнимы и опасны. При этом ранее постпред уже заявлял, что на то, чтобы отправить в Алеппо группу наблюдателей, уйдет вовсе не два-три дня, как предполагается, а несколько недель.

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