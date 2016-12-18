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В Верховном совете ДНР придумали, чем Папа римский сможет помочь республике

18 декабря 2016, 19:13 [ «АН-онлайн» ]

В Верховном совете ДНР придумали, чем Папа римский сможет помочь республике
Фото: globallookpress.com

В ходе своего визита в ЛНР представитель Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти, который накануне посетил Донецк, сообщил, что Папа римский хотел бы приехать в Донбасс.

В Верховном совете ДНР удивились такому заявлению. В ходе своего интервью Life депутат от фракции “Свободный Донбасс” Мирослав Руденко отметил, что католицизм больше распространен на западной Украине, а для Донбасса он нехарактерен, и Папа римский не обладает для местных жителей достаточным авторитетом. По мнению Руденко, если понтифик желает как-то помочь населению Донбасса, то должен повлиять на украинского президента Петра Порошенко и убедить его соблюдать минские договоренности.

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