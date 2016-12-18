В ходе своего визита в ЛНР представитель Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти, который накануне посетил Донецк, сообщил, что Папа римский хотел бы приехать в Донбасс.

В Верховном совете ДНР удивились такому заявлению. В ходе своего интервью Life депутат от фракции “Свободный Донбасс” Мирослав Руденко отметил, что католицизм больше распространен на западной Украине, а для Донбасса он нехарактерен, и Папа римский не обладает для местных жителей достаточным авторитетом. По мнению Руденко, если понтифик желает как-то помочь населению Донбасса, то должен повлиять на украинского президента Петра Порошенко и убедить его соблюдать минские договоренности.

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