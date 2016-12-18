Представитель Ватикана: Папа римский хочет посетить Донбасс

В ходе своего визита в самопровозглашенную Луганскую народную республику посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил журналистам, что Папа римский Франциск выразил желание посетить Донбасс для встречи с проживающими здесь верующими.

Как сообщил представитель Ватикана, как только установится спокойная обстановка, папа найдет возможность приехать, однако для этого необходимо приглашение всех заинтересованных сторон. Архиепископ подчеркнул, что цель понтифика - помочь устранить разногласия и наладить взаимоотношения между людьми, однако в настоящее время его личный визит невозможен.

Архиепископ подчеркнул, что цель его визита в Луганск - "засвидетельствовать близость и любовь папы" ко всем проживающим здесь людям, особенно католикам, накануне Рождества. Он уточнил также, что уже побывал с визитом в Донецке.

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