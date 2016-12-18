После того, как спецслужбы ФРГ не нашли конкретных подтверждений причастности российских хакеров к краже 2,5 секретных документов бундестага, им пришлось назвать другого виновника утечки.

По версии Der Spiegel, документы из немецкого парламента были похищены (весной прошлого года) собственным агентом WikiLeaks, засевшим в ведомстве, а 1 декабря опубликованы на сайте. В них говорилось о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США (АНБ) и разведкой ФРГ (БНД), которые стали предметом расследования бундестага.

Личность «крота» пытается установить полиция. Известно, что к бумагам имели доступ лишь те сотрудники немецкого парламента, которые имели отношение к расследованию связей национальных разведок.





Читайте также:

WikiLeaks опубликовал переписку главы штаба Клинтон





WikiLeaks опубликовал переписку главы штаба Клинтон

Савченко в зоне АТО принимала участие в секс-оргиях - WikiLeaks