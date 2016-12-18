Красный Крест планирует возобновить эвакуацию жителей из Алеппо

Вывод оставшихся в Алеппо мирных жителей МКК (Международный комитет Красного Креста) надеется провести 18 декабря. В то же время правительственная армия Сирии сообщает, что полностью контролирует город.

О возобновлении вывода сирийцев из восточной части Алеппо 18 декабря сообщила глава делегации МККК Марианна Гассер, передают РИА Новости.

Представительница Красного Креста призвала всех заинтересованных лиц договориться и продолжить эвакуацию жителей, обеспечив им необходимые гарантии безопасности.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об успешном спасении порядка 10 тысяч жителей восточного Алеппо, которые были вывезены по гуманитарным коридорам.

Сейчас спасенные сирийцы находятся в специальных центрах, где им российская сторона предоставляет питание и медицинскую помощь. Кроме России никакие страны и международные организации не были замечены в гуманитарной помощи сирийскому населению.