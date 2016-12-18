На Шри-Ланке разбился автобус с паломниками, есть погибшие

|19:01
Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток
|17:37
В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек
|17:15
В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов
|16:17
В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских
|15:28
В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей
|15:02
Фигуристка Юлия Липницкая пропустит турниры России, Европы и мира
|11:15
Сын Кости Дзю выиграл своей первый профессиональный бой
|10:48
Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки
|10:18
Столтенберг объяснил сдержанность НАТО в Сирии
|09:39
Российские ватерполистки стали чемпионками мира
|09:15
Над Мурманском взорвался метеорит (ВИДЕО)
|07:21
Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO
|06:41
Трамп резко ответил Мишель Обаме на ее выпад в его сторону
|17.12 22:35
Поветкин извинился перед болельщиками за несостоявшийся бой со Стиверном
|17.12 20:39
Министр спорта России считает, что Поветкина нужно наказать за допинг
|17.12 19:29
Скончался пилот немецкого самолета, экстренно севшего в Домодедово
|17.12 18:06
Шойгу обсудил ситуацию в Алеппо с главами военных ведомств Сирии и Ирана
|17.12 17:00
Британия подозревает, что Россия вмешивается в ее внутренние дела
|17.12 16:03
Путин выразил соболезнования Эрдогану и заверил в готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом
|17.12 15:08
На Байкале шесть человек провалились под лед
|17.12 15:04
Россию и Японию свяжет железная дорога
|17.12 14:42
КХЛ: Первый канал правильно отменил трансляцию матча Евротура
|17.12 14:26
Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Алеппо
|17.12 14:04
Силуанов рассказал, как будут в 2017 году расти зарплаты бюджетников
|17.12 13:40
Стиверн разочаровался в Поветкине и улетел
|17.12 12:52
Охранники одного из московских торговых центров жестоко избили посетителя
|17.12 12:43
Поветкин может провести поединок с другим боксером
|17.12 12:34
Абэ считает, что сотрудничество РФ и Японии может развиваться безгранично
|17.12 12:11
Рябинский признал, что у Поветкина нашли допинг, но заметил, что это невозможно
|17.12 11:51
Из зоопарка в Санкт-Петербурге сбежала тигрица