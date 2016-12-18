На Шри-Ланке разбился автобус с паломниками, есть погибшие

Авария пассажирского микроавтобуса, который перевозил паломников, произошла 18 декабря на полуострове Джафна (это северная часть Шри-Ланки). В столкновении двух автобусов погибло десять человек.

Не менее двадцати пассажиров получили различные травмы, пишет gazeta.ru.

Известно, что ДТП на шоссе А9 стало самым крупным за последнее время на полуострове. Сообщается, что все погибшие – пассажиры микроавтобуса, паломники. Автобусы по какой-то причине вышли на встречу друг другу. Причину аварии выяснит полиция. Из раненых трое паломников находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о ДТП в ХМАО, где погибло 12 человек, в том числе дети.