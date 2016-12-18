В США свадебную фотосессию накрыл эвкалипт, есть погибший

Несчастием закончилась фотосессия на свадебном торжестве в одном из природных парков под Лос-Анжелесом. На гостей свадьбы рухнул огромный эвкалипт. Дерево убило одного человека и травмировало нескольких.

Трагедия на свадьбе произошла в американском штате Калифорния. Огромное дерево, под которым захотели себя запечатлеть гости свадебного торжества, рухнуло, передают РИА Новости.

Падение эвкалипта привело к гибели одного человека, пятеро раненых были доставлены в местную больницу.

Очевидцы сообщают, что заслышав хруст дерева, люди стали разбегаться, но крона эвкалипта была такой огромной, что успела накрыть нескольких гостей свадьбы. Подоспевшая пожарная команда вызволила людей из-под завала с помощью бензопил.

Специалисты говорят, что дерево не выдержало длительной засухи, после которой начались дожди.