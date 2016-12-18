В Венесуэле задержаны участники массовых беспорядков
18 декабря 2016, 12:12 [ «АН-онлайн» ]
135 участников массовых беспорядков задержаны в юго-восточной области Венесуэлы. Они обвиняются в нападении на десятки магазинов и государственные учреждения из-за недовольства в связи с обменом денег.
Об этом написал в своём микроблоге Twitter губернатор Ранхель Гомес. Также он выразил уверенность, что правительство штата скоро восстановит правопорядок силами военных и полиции: ожидается прибытие 600 солдат национальной гвардии.
Массовое недовольство возникло в связи с обменом банкнот номиналом 100 боливаров, хотя правительство продлило срок их хождения в стране до 1 января. В некоторых местах произошли погромы и столкновения с полицией. Кроме того, в связи с перебоями доставки новых купюр и риском контрабанды власти временно закрыли границы с Колумбией и Бразилией.
Со дня на день ожидается появление в ходу новых банкнот в 500, 1000 и более боливаров. Необходимость обмена денег возникла в связи с высокими темпами инфляции в стране: по оценкам МВФ, до 700 процентов.
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