Трамп предложил подарить Китаю украденный дрон

Дональд Трамп у себя в Twitter призвал американские власти не принимать обратно у Китая конфискованный американский дрон. «Пусть оставят его себе!» - написал щедрый избранный президент-миллиардер.

Как известно, 15 декабря в Южно-Китайском море береговая охрана КНР обнаружила подводный беспилотный аппарат США. Американские власти утверждают, что он был направлен в международные воды с океанографического судна, проводившего научные исследования, а не шпионаж, как подозревают китайцы. Как они объяснили задержание аппарата, он мог создавать угрозу проходящим в акваторию кораблям. Трамп назвал это тогда беспрецедентным актом и сравнил с кражей. В свою очередь, власти КНР выразили возмущение, что изъятый аппарат уже не первый, попадающий именно в китайские, а не международные воды.

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