Президент Филиппин пообещал США “око за око” из-за отказа в гранте

Президент Филиппин Родриго Дуитерте, известный своими неоднозначными заявлениями и спорными методами борьбы с преступностью в стране, отреагировал на отказ США в помощи в свойственной ему манере.

Ранее в США решили приостановить предоставление помощи Филиппинам, пока не решится вопрос с соблюдением гражданских прав в стране. Решение было связано с прозвучавшим ранее признанием Дутерте, который заявил, что лично убивал преступников, которое впоследствии министр юстиции страны Виталиано Агирре назвал преувеличением.

В ответ на решение США Дутерте заявил, что Филиппины могут обойтись и без “американских денег”, а затем пригрозил ответными мерами - аннулированием соглашения о размещении американских войск в стране. "Око за око", - сказал он.