СМИ: Трамп “по старой дружбе” нашел пост и для Сильвестра Сталлоне

Звезда американских боевиков 90-х, актер Сильвестр Сталлоне не останется без должности при Дональде Трампе. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить его на пост главы Национального фонда поддержки искусств.

Как сообщает The Daily Mail, сам Трамп пока не обращался с предложением к Сталлоне, с которым они, как говорят в окружении нового президента, являются давними друзьями, однако, по данным издания, причин для отказа у актера нет.

При этом, как пишет Fox News, в штабе Трампа заявили, что официальное решение по этому поводу еще не принято, но отметили, что президент очень уважительно отзывается о Сталлоне.

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