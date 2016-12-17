СМИ: 450 пассажиров на несколько часов оказались заблокированы в вагонах поезда

Накануне вечером из-за двоих неизвестных в вагонах скоростного поезда Eurocar, следовавшего из Лиля в Брюссель, на несколько часов оказались заблокированы 450 пассажиров.

Как сообщил канал RTL-tvi, машинисту пришлось экстренно остановить поезд и отключить его от электропитания, после того как он заметил, что на крышу состава забрались двое неизвестных. В результате двери были заблокированы, а вагоны погрузились в темноту.

Несмотря на все усилия полиции, задержать неизвестных не удалось. После нескольких часов безуспешных поисков поезд вернулся в Лиль, где всем пассажирам было предложено бесплатно остаться в городе на ночь в гостинице или же вернуться в Брюссель в обычном поезде. Железнодорожная компания также обещала компенсировать стоимость билетов.

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