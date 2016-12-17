Обама решил, что Россия меньше США
17 декабря 2016, 15:45 [ «АН-онлайн» ]
Действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама провел последнюю в уходящем году пресс-конференцию, в ходе которой постоянно обращался к теме России, ее влияния в мире и проблеме российско-американских отношений.
Несмотря на то, что еще недавно, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Обама признавал Россию супердержавой, влияние которой распространяется по всему миру, сегодня он заявил прямо противоположное. По его словам, Россия не только значительно слабее США, но еще и меньше размерами.
В ходе выступления не обошлось и без обращения к теме вмешательства России в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Обама в очередной раз заявил, что взлом компьютеров Демократической партии, результатом которого стало поражение Хиллари Клинтон на выборах, был осуществлен по указанию Кремля. Однако доказательств этому снова предоставлено не было.
Говоря о сирийском конфликте, Обама подчеркнул, что главным вопросом остается безопасная эвакуация мирных граждан и доставка гумпомощи. При этом эвакуация из города, как известно, была завершена еще накануне.
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