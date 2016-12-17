Обама решил, что Россия меньше США

Действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама провел последнюю в уходящем году пресс-конференцию, в ходе которой постоянно обращался к теме России, ее влияния в мире и проблеме российско-американских отношений.

Несмотря на то, что еще недавно, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель Обама признавал Россию супердержавой, влияние которой распространяется по всему миру, сегодня он заявил прямо противоположное. По его словам, Россия не только значительно слабее США, но еще и меньше размерами.

В ходе выступления не обошлось и без обращения к теме вмешательства России в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Обама в очередной раз заявил, что взлом компьютеров Демократической партии, результатом которого стало поражение Хиллари Клинтон на выборах, был осуществлен по указанию Кремля. Однако доказательств этому снова предоставлено не было.

Говоря о сирийском конфликте, Обама подчеркнул, что главным вопросом остается безопасная эвакуация мирных граждан и доставка гумпомощи. При этом эвакуация из города, как известно, была завершена еще накануне.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня