Стало известно, кто взорвал автобус в Турции

Днем в субботу, 17 декабря, турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что взрыв автобуса с военнослужащими в Кайсери осуществил террорист-смертник.

Есть погибшие и раненые в ходе происшествия. По мнению Йылдырыма, подрыв автобуса в Турции является преступлением против человечества, передает сегодня ТАСС.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что его страна в настоящий момент стала настоящей целью для террористических организаций. Он подчеркнул, что любую возможность для нападений сейчас использует сепаратистская группировка РПК (Рабочая партия Курдистана).